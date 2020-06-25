Вайшнавское образование онлайн

Открыт набор на 17 мая
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Набор на 19 апреля закрыт. Следующий набор начнется 1 июня.
Курс о духовных семейных отношениях
Нектар Преданности
Нектар Наставлений и Шри Ишопанишад
Бхагавад Гита 10-18 главы
Бхагавад Гита 1-9 главы
Обзор 1-6 песен
Обучение кураторов и координаторов
Набор на 22 февраля закрыт. Следующий набор начнётся в апреле
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Джи-Би-Си Колледж
Мастер класс по написанию эссе.
Мастер класс по заучиванию шлок.
Вы подбираете удобное время для прохождения
Много общения в небольших группах с заботой куратора
Опытные наставники будут вести курсы
Сертификат о прохождении авторизованных курсов
Применение духовного знания в жизни
Общение с опытными наставниками и вайшнавами