Академия Шраванам

Вайшнавское образование онлайн

Курсы

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Подготовка к пранама-мантре

Открыт набор на 17 мая

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Основы поклонения Божествам - I ступень

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Курс подготовки к инициации

Набор на 19 апреля закрыт. Следующий набор начнется 1 июня.

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Курс "Превратности грихастха-ашрама"

Курс о духовных семейных отношениях

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Бхакти Шастри - IV Модуль

Нектар Преданности

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Бхакти Шастри - III Модуль

Нектар Наставлений и Шри Ишопанишад 

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Бхакти Шастри - II модуль. Бхагавад-Гита

Бхагавад Гита 10-18 главы

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Бхакти Шастри - I модуль. Бхагавад-Гита

Бхагавад Гита 1-9 главы

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Обзор Шримад Бхагаватам

Обзор 1-6 песен

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Курс для кураторов и координаторов

Обучение кураторов и координаторов 

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Подготовка к пранама-мантре

Набор на 22 февраля закрыт. Следующий набор начнётся в апреле 

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Основы поклонения Божествам - II ступень

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Осознанное чтение книг Шрилы Прабхупады

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Джи-Би-Си Колледж

Джи-Би-Си Колледж

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Мастер классы

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Написание эссе. Мастер класс

Мастер класс по написанию эссе.

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Заучивание шлок. Мастер класс

Мастер класс по заучиванию шлок.

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